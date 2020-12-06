سطيف: شاب يقتل والده بدم بارد بحي عين موس وسط مدينة سطيف

اهتزت مدينة سطيف على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها أب في العقد الخامس من عمره (ح.م) على يد إبنه(ح.ع) صاحب 22 سنة بعدما طعنه بخنجر على مستوى الصدر.

تعود تفاصيل القضية حسب مقربين من العائلة إلى يوم ان عاد الابن من الخدمة العسكرية وهو يتصرف بشكل عدائي مع والده الذي ينهال عليه بالإهانة لأدنى الأسباب أمام القاسي والداني.

إلى درجة أنه أصبح يشير عليه من طرف الجيران وساكنة الحي بالمضطرب عقليا ويتحاشون اي مناوشات كلامية او جسدية معه.

وحسب نفس المتحدث للنهار اون لاين ان فرقة مكافحة الجريمة التابعة للشرطة القضائية امن ولاية سطيف تنقلت إلى عين المكان فور تلقيها نبأ وقوع الجريمة.

أين فتحت تحقيق معمق في القضية مع أمه وأخته تجدر الإشارة إلى أن الجاني بعد ان فعل فعلته سلم نفسه إلى الأمن الحضري التاسع القضية للمتابعة.