سطيف: شاب يقتل والده بوحشية لهذا السبب الصادم!

اهتزت مدينة سطيف في ساعات متأخرة من ليلة أمس على وقع جريمة قتل راح ضحيتها أب خمسيني “ز.ر” من طرف ابنه “ز.ر” وهو في العقد الثاني من عمره.

واستدرج المشتبه فيه، والده إلى المنزل العائلي أين قام بالاجهاز عليه بكل وحشية.

وحسب مصادر النهار فإن الجاني قام بخنق والده وضربه ليلفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور. متاثرا بالاصابات البليغة التي تعرض لها على مستوى الرأس.

وتم نقل الضحية للمستشفى، بعد وصول أحدى اقاربه التي أخطرت الحماية المدنية والسلطات الامنية بالحالة الحرجة التي كان عليها الضحية غارقا في دمائه.

وحسب نفس المصدر فإن الجاني قام بالفرار بعد ارتكابه لفعلته الشنيعة الى وجهة مجهولة.

ليتم تكثيف الأبحاث والتحريات في كل الاتجاهات لتتمكن الضبطة القضاىية للفرقة الجنائية من تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

كما أضاف مصدر آخر أن سبب اقدام الابن على ازهاق روح والده تعود لخلافات عائلية بين الزوج والأم الذي أقر بها عند مواجهته بالجناية المنسوبة إليه.

ليتم اداعه من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف الحبس المؤقت.