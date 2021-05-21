سطيف: شاحنة تحطّم 11سيارة وتصطدم ببناية وسط مدينة عموشة

إستفاقت مدينة عموشة بولاية سطيف ، صبيحة اليوم، على هلع كبير بعد ان فقد سائق شاحنة مقطورة من الوزن الثقيل السيطرة على الفرامل.

واصطدم سائق الشاحنة بـ 11 سيارة سياحية وسط بلدية عموشة، لينتهى به المطاف بارتطامها على جدران منزل محاذي لمحطة البنزين.

وحسب مصادر “النهار اون لاين”، فإن وحدات الحماية المدنية والأمن تدخلا لإسعاف السائق الذي أصيب بجروح متفاوتة الخطورة.

وتم نقل السائق المصاب البالغ من العمر 33 سنة إلى عيادة متعددة الخدمات بعموشة.

للاشارة، فإن الحادث ليس الأول من نوعه بل سبقته سلسلة من الحوادث، تسببت فيها شاحنات مقطورة من نفس النوع.