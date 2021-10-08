سطيف:  شاحنة تدهس 15 فردا من فوج الكشافة

دهست شاحنة لنقل البضائع من نوع هيونداي 15 فرد من فوج الكشافة منذ قليل تتراوح أعمارهم بين 14 سنة و21 سنة بالطريق الوطني رقم 09 في الشق المسمى واد التمر بالمدخل الجنوبي لبلدية أوريسيا.

وحسب مصادر النهار اون لاين فان الحادث تسبب في جروح متفاوتة الخطورة في حين جندت الحماية أربع وحدات لنقلهم على جناح السرعة بالمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بسطيف.

كما اضاف نفس المصدر أن سبب الحادث هو ان صاحب الشاحنة فقد الفرامل ليصادف فوج من الكشافة بصدد عبور الطريق.