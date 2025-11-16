سطيف: شرطة العلمة تُفكك عصابة أحياء وتحجز أسلحة بيضاء ومخدرات

تمكن أفراد أمن دائرة العلمة بولاية سطيف من تفكيك عصابة أحياء متكونة من 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و 34 سنة. يحترفون ترويج المخدرات (كيف معالج) والمخدرات الصلبة، مع حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس.

تفاصيل القضية جاءت في سياق سلسلة عمليات الشرطة التي باشرتها مصالح أمن ولاية سطيف في إطار محاربة جريمة عصابة الأحياء. وبعد استغلال معلومات مؤكدة عن قيام مجموعة من الأشخاص تنشط ضمن عصابة أحياء يقومون بترويج المخدرات. تم تكليف فوج بالزي المدني بالإضافة إلى استغلال الوسائل التقنية لتحديد هوية الأشخاص المشتبه فيهم وتتبع تحركاتهم.

حيث أسفرت العملية عن توقيف 04 أشخاص، مع حجز 50.96 غرام من الكيف المعالج، 78 حقنة لتعاطي مخدر الكوكايين. بالإضافة إلى سيف بغمد من الحجم الكبير، عصى خشبية و 11 شفرة حادة، إلى جانب مبلغ مالي من عائدات الإجرامية فاق 13 مليون سنتيم.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم أحيلوا بموجبه أمام النيابة المختصة لدى محكمة العلمة

