سطيف: شرطة عموشة توقف 6 أشخاص 5 منهم متورطين في المتاجرة بالمهلوسات 

تمكن أفراد أمن دائرة عموشة بسطيف بحر هذا الأسبوع، عقب تنظيمهم لمداهمات واسعة النطاق بإقليم أمن الدائرة من توقيف 5 أشخاص يحترفون ترويج المؤثرات العقلية بحوزتهم 123 وحدة من المهلوسات ذات العملية مكنت من توقف شخص آخر محل أمر بالقبض صادر عن الجهات القضائية.

حيثيات القضايا التي تم معالجتها من قبل مصالح أمن دائرة عموشة، تعود لتنظيم هذه الأخيرة لمداهمات واسعة النطاق مست مختلف النقاط السوداء المعروفة بالمنطقة و التي قد تتخذ من قبل معتادي الإجرام كملاذ لهم، حيث أسفر تدخلهم عن توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و25 سنة متلبسين بحيازة كمية من المؤثرات العقلية قدرت بــ 123 وحدة وحدة من مختلف أصناف المهلوسات مجزئة ومهيأة للبيع، ذات العملية أسفرت عن توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة محل أمر بالقبض صادر عن الجهات القضائية.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، أعدت الضبطية القضائية ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم، قدموا بموجبها أمام النيابة المختصة إقليميا.