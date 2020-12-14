سطيف: شيخ يقتل زوجة ابنه بطلقات نارية ويصيب ابنه بجروح

اهتزت بلدية تيزي نبراهم، دائرة ماوكلان، ولاية سطيف، على وقع جريجة شنعاء راح ضحيتها امرأة عن عمر 38سنة.

ولقيت الثلاثينية مصرعها بطلقة نارية من بندقية صيد، وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الجريمة نفذها والد زوج الضحية (خ.ع).

ووقعت بعد مناوشات كلامية بين الجاني وابنه وزوجة ابنه حول تشييد منزل العائلة الذي تصرف فيه الابن دون إخطار الوالد.

ووجه والد الزوج وابلا من الإهانات لزوجة الابن مهددا بقتلهما، ان لم يتوقفا عن أشغال ترميم المنزل.

لكن إصرار الابن الوحيد لدى هذا الوالد، جعله يرتكب جريمة قتل من الدرجة الأولى مع سبق الإصرار والترصد.

وأطلق الشيخ النار على الزوجة بطلقتين على مستوى البطن لتلفظ أنفاسها الأخيرة في عين المكان.

فيما نقل الابن المصاب بطلقات نارية على مستوى الأرجل إلى مستشفى السعيد لعوامري.

كما أكد نفس المصدر أنه تم إلقاء القبض على الجاني من طرف الدرك الوطني الذي فتح تحقيق في ملابسات الجريمة.