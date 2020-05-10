سطيف.. صعقة كهربائية تودي بحياة شخصين بحي شرشورة بلدية عين ولمان

أودت صعقة كهربائية في وقت قصير قبل أذان المغرب، أمس السبت، بحياة شخصين والمتمثلة في بنت بالغة من العمر 9سنوات وعمها البالغ من العمر 29سنة.

الحادثة وقعت بحي شرشور بلدية عين ولمان ولاية سطيف، وحسب مصادر “النهار اون لاين” فإن الحادث الأليم وقع على مستوى سطح المنزل،بعد ملامسة البنت الخط الناقل للكهرباء ذو التوتر المتوسط MT.

وحاول عم الفتاة انقاذها إلا أنه توفي بصعقة كهربائية هو الآخر إلى درجة أنهما تفحما كلاهما في صورة مؤلمةجدا.

كما أضاف نفس المصدر، أن فرق الحماية المدنية التابعة لوحدة التدخل بعين ولمان بإشراف قائدها تولت مهمة نقل الضحيتين إلى مستشفى محمد بوضياف بعين ولمان.