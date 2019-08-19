سطيف : ضربة شاقور للصدر كانت كافية بأن تقتل قاصر

جريمة قتل أخرى تضاف الى مسلسل القتل بمدينة المال والأعمال “العلمة”

قتل منذ قليل طفل في سن الزهور 17 ربيعا ويتعلق الأمر بأيوب على يد شاب 27 سنة بحي la cnep المحاذي لحي قوطالي في العلمة بضربة شاقور للصدر أردته قتيلا.

نقلا على إثرها إلى المستعجلات الطبية أين ادخل إلى قاعة العمليات لكن دون جدوى في حين كانت قوات الامن مستنفرة لإيجاد الجاني.

إلا أن الجاني دخل بمحض إرادته إلى مستعجلات الطبية لصروب الخثير قصد إسعاف نفسه الذي كان حسب شهود عيان وخياطة رأسه الذي كان ينزف دما.

أين استغرب العديد من عناصر الأمن بوجوده أمام عينيهم وبسرعة قصوى تم توقيفه وتحويله إلى مقر أمن الدائرة لمدينة العلمة.

فيما بقي العلمية تحت الصدمة كيف لا وشكل هاته الجريمة تعد الخامسة من نوعها تحصد أرواح أبناء مدينة المال والأعمال.

الذين هم محل غبطة من الكثير من المدن الجزائرية النائية التي يتطلع الشاب بيها إلى قطار مار اوسيارة قادمة من بعيد . فارس شايب