سطيف.. عام حبسا نافذا ضد 3 متورطين في تسريب أسئلة وأجوبة إمتحانات البكالوريا

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سطيف.. عام حبسا نافذا ضد 3 متورطين في تسريب أسئلة وأجوبة إمتحانات البكالوريا
بقلم خالد زوبيري، فارس شايب

قضت محكمة عين ولمان بسطيف، بالحبس النافذ سنة واحدة في حق 3 أشخاص تورطوا في تسريب أسئلة وأجوية إمتحانات البكالوريا دورة جوان 2021.

وحسب ما أفاد به بيان مجلس قضاء سطيف، فإن المتهمون قاموا بتسريب أسئلة وأجوبة خاصة بمادتي التربية الإسلامية واللغة العربية عبر مواقع إلكترونية .

وقد تم رصد المتورطين بتاريخ 2021.06.20 من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، يضيف البيان.

وبعد فتح تحقیق ابتدائي من طرف مصالح الضبطية القضائية لأمن دائرة عين ولمان، تم توقيف الفاعلين، ويتعلق الأمر بكل من المدعوين (ش أ )و (ك ه ) و( س أ ).

وبتاريخ 2021.06.22 تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية بمحكمة عين ولمان، أين أصدر قاضي المثول الفوري أحكام تقضي بادانة المتهمين عام حبسا نافذا و100.000 دج غرامة نافذة، مع الأمر بإيداعهم الحبس بالجلسة.


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