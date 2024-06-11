سطيف.. عام حبس لـ3 أشخاص تورطوا في تسريب مواضيع وأجوبة “الباك”

أصدرت محكمة عين ولمان بسطيف، أحكام تقضي بإدانة ثلاثة متهمين بعام حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مع الأمر بالإيداع من الجلسة، بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات البكالوريا. حسب بيان الهيئة القضائية ذاتها.

وجاء في البيان، أنه عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية و في إطار تأمين سير الإمتحانات النهائية للتعلم الثانوي و مكافحة الجرائم المرتبطة بها، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان الرأي العام أنه بتاريخ: 2024/06/11 تم تقديم أمام النيابة المشتبه فيهم بخصوص قضية تسريب مواضيع و أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسيلة إتصال عن بعد.”