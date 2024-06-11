سطيف.. عام حبس لـ3 أشخاص تورطوا في تسريب مواضيع وأجوبة “الباك”
أصدرت محكمة عين ولمان بسطيف، أحكام تقضي بإدانة ثلاثة متهمين بعام حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مع الأمر بالإيداع من الجلسة، بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات البكالوريا. حسب بيان الهيئة القضائية ذاتها.
وجاء في البيان، أنه عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية و في إطار تأمين سير الإمتحانات النهائية للتعلم الثانوي و مكافحة الجرائم المرتبطة بها، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان الرأي العام أنه بتاريخ: 2024/06/11 تم تقديم أمام النيابة المشتبه فيهم بخصوص قضية تسريب مواضيع و أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسيلة إتصال عن بعد.”
وبنفس التاريخ تمت متابعة المشتبه فيهم و يتعلق الأمر بكل من المسمى ( ق.أ)، (م.زا) و (حي) بموجب إجراءات المثول الفوري، لتتم محاكمتهم وإدانتهم بجنحة المساس بنزاهة الإمتحانات بالقيام بتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسيلة إتصال عن بعد، الفعل المنوه والمعاقب عليه بموجب نصوص المواد 253 مكرر 6 و 253 مكرر 7 من قانون العقوبات ومعاقبة كل واحد منهم بسنة (01) حبسا نافذا و بمائتي ألف دينار جزائري (200.000 دج) غرامة مالية نافذة مع الأمر بمصادرة المحجوزات. يضيف البيان.