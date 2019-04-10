سطيف :عربة الترامواي تضع حد لحياة طالب جامعي في حادث دهس

لفظ شاب (ص.ه)، يبلغ من العمر 27 سنة، انفاسه الاخيرة على إثر تعرضه لحادثة دهس، من طرف عربة ترامواي سطيف.

بالمخرج الغربي للمدينة منطقة الباز امام الحي الجامعي للبنات.

وحسب مصدر امني، فإن الحادث كان حوالي الساعة السادسة والنصف مساءا بعدما تعالت صفارات الانذار الذي اطلقها سائق العربة ينتظر عبور الشاب التلقائي.

لكن الشاب لم يبدر اي حركة واكمل سيره قاطعا السكة الحديدية ما جعل السائق يدوس على الكابح الالي لكن السرعة التي كان بها الترامواي.

على اعتبار أن المنطقة غير مأهولة بالسكان ما يجعل السائق يزيد من السرعة.

ولهذه الأسباب حسب نفس المصدر يصرح انه لم يمكن له تجنب الحادث أين ارداه قتيلا بعين المكان، متأثرا بجروحه البليغة.

كما تم التعرف من طرف الدرك الوطني بان الضحيةينحدر من بلدية بوعنداس، شمال سطيف، وهو طالب جامعي بجامعة فرحات عباس.

في حين نقلت الجثة الى مصلحة حفظ الجثث، بالمستشفى الجامعي محمد سعادنة عبد النور بسطيف.

للإشارة أن ترام واي سطيف، يحصد ثاني ضحاياه، منذ وضعه حيز الخدمة في 08 ماي من السنة الماضية.

بعد أن اصاب نهاية السنة المنصرمة، شاب ثلاثينب مضطرب عقلي قطع مسار الترام أمام مرأى السائق.

ليبقى تحت العناية المركزة بضعة أيام بالمستشفى إلى غاية ان لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالجروح البليغة .