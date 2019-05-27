سطيف: غرق شقيقتان أمس قبيل الإفطار داخل مسبح بدوار المزعوقة

اهتزت ولاية سطيف قبل موعد الإفطار لنهار أمس، على وقع خبر غرق طفلتين داخل مسبح منزلي خاص بدوار المزقوعة

بلدية مزلوق، غرب مقر الولاية، حيث وحسب مصادر من الحماية المدنية، فإنه ورغم تدخل فرق النجدة لوحدتي عين آرنات وسطيف

على جناح السرعة، إلا أن الضحيتين كانتا قد توفيتا بعين المكان غرقا، داخل المسبح، الذي يصل طوله إلى 15 مترا

وعرضه 5 أمتار وبعمق 180سم، وهما أختين بالغتين من العمر 11 و12 سنة، ليتم بعدها نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث،

للمستشفى الجامعي بسطيف بعد استكمال التحقيقات الميدانية لمصالح الدرك الوطني.