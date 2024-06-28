سطيف: غلق أسواق الماشية بسبب مرض الجلد العقدي 

أعلنت مديرية المصالح الفلاحية في سطيف، عن غلق أسواق الماشية بسبب ظهور بؤرة مرض الإلتهاب الجلدي العقدي الذي يصيب الأبقار ببلدية القلتة الزرقاء.

وحسب بيان لذات الهيئة، فإنه وبإقتراح من مدير المصالح الفلاحية تقرر منع مؤقتا إقامة الأسواق، المعارض والتجمعات الحيوانية الخاصة بالماشية على مستوى إقليم ولاية سطيف.

ويأتي هذا القرار، في إطار الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة مرض التهاب الجلد العقدي المعدي للأبقار.

كما يمنع منعا باتا نقل الماشية إلا بشهادة صحية مسلمة من طرف المصالح البيطرية الرسمية تحدد مصدر الحيوانات والمذبح الأقرب الموجهة إليه.

هذا وتباشر عمليات إبادة الحشرات وبصفة مستعجلة خاصة على مستوى المناطق الريفية أين يرتكز نشاط تربية الحيوانات.