سطيف.. غلق الطريق السيار شرق غرب على مستوى بلدية بئر العرش

أعلنت قيادة الدرك الوطني، اليوم الأحد، عن غلق الطريق السيار شرق غرب على مستوى بلدية بئر العرش ولاية سطيف.

وفي بيان نشرته صفحة طريقي، فإن قرار غلق هذا الطريق، جاء بسبب إنقلاب شاحنة نقل المحروقات وتدفق مادة البنزين على الطريق.

وأوضح ذات المصدر انه سيتم تحويل حركة المرور على مستوى محول عين السمارة/قسنطينة نحو الطريق الوطني رقم 05 وبعدها العودة إلى الطريق السيار شرق غرب عبر محول العلمة/سطيف في كلا الإتجاهين.