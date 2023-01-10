سطيف: فتح تحقيق إبتدائي في وفاة 6 أشخاص بالغاز بعين ولمان

أمرت النيابة العامة بمجلس قضاء سطيف بفتح تحقيق إبتدائي في وفاة عائلة كاملة متكونة من 6 أشخاص بعين ولمان وسلامة الأجهزة الكهرومنزلية.

وحسب بيان لمجلس قضاء سطيف وتفاديا لانتشار معلومات غير كاملة وغير صحيحة فإن النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف يعلم الراي العام بخصوص حادث وفاة 6 أفراد من عائلة واحدة إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون. الذي وقع بدوار بوجليخ بلدية ودائرة عين ولمان ولاية سطيف.

كما أسفر الحادث عن وفاة “س.ع” 60 سنة. “ب.ن” 55 سنة، “س.هـ” 30 سنة. بالإضافة كذلك إلى “س.سوسن” 26 سنة. “س سندس” 22 سنةو “س سلسبيل” 15 سنة.

كما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق إبتدائي بخصوص أسباب الوفاة. وكذا فتح تحقيق ابتدائي ثاني حول مدى سلامة الأجهزة الكهرومنزلية المستعملة بالمنزل موضوع الحادث.

للإشارة، فقد لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم اختناقا بالغاز، أمسية الإثنين، في حادث مأساوي هز بلدية عين ولمان ولاية سطيف.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية، فإن الضحايا توفوا إثر استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من الموقد بداخل مسكنهم بحي الشرشورة -بوجليف- بلدية عين ولمان ولاية سطيف.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 22سا 32د، لأجل تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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