سطيف.. فتح تحقيق حول الانفجار الذي أصاب 18 شخص بجروح

أمرت النيابة العامة بمجلس قضاء سطيف بفتح تحقيق حول وقائع الانفجار الذي أصاب 18 شخص بجروح متفاوتة الخطورة. بعمارة -حارة- رقم 03 شارع رخايف علي وسط مدينة سطيف ليلة أمس في حدود الساعة 21.15 .

كما تم تسجيل مغادرة 11 مصابا المستشفى وحسب البيان الذي اعلمت فيه النيابة العامة بمجلس قضاء سطيف الجمهور. والذي تحوز النهار على نسخة منه عقب الانفجار. وعملا باحكام المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية فان الحادث ألحق اضرار بأربع مركبات تابعة للخواص كانت مركونة بجوار البناية.