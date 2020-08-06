سطيف: فتح ما يقارب 250 مسجد تتوفر فيها شروط حماية المصلين

أخبار الجزائر
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سطيف: فتح ما يقارب 250 مسجد تتوفر فيها شروط حماية المصلين
بقلم نسرين محفوف

كشف مدير الشؤون الدينية والاوقاف لولاية سطيف، عمر تناح، عن فتح ما يقارب 250 مسجد، تتوفر فيها كل الشروط اللازمة لحماية المصلين.

وخلال حلوله ضيفا على إذاعة سطيف، قال إن هذه المساجد ستفتح في جميع بلديات الولاية، كونها تتسع لأكثر من الف مصل.

وأكد أن لجنة الفتوى تعمل على تحضير البروتوكل الصحي الواجب اتباعه، وقد يكون جاهزا بداية الأسبوع لتفتح المساجد.

وأضاف “لدينا 800 مسجد قمنا بتنظيفها وتطهيرها وتعقيمها وهي جاهزة تماما للفتح الكلي”.

وأشار أن شعيرة الجمعة لن تقام، وهي غير معنية بالفتح التدريجي.


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