سطيف ..فلاح يلقى حتفه بآلات ربط رزم التبن بدوار الدهامشة

لقي فلّاح يبلغ من العمر 48 سنة مصرعه ،عصر اليوم ،متأثرا بالإصابات الخطيرة التي تعرض لها أثناء تشغيل ماكينة جمع وربط رزم التبن التي كانت متصلة بمحور الدوران للجرار الفلاحي.

وحسب مصادر الحماية المدنية، فإن الحادث وقع في حقل قمح محصود بدوار الروابحة بلدية الدهامشة في ولاية سطيف.

أين اكد نفس المصدر ان الضحية توفي في عين المكان ليتم نقل جثته إلى مستشفى بني عزيز بعد اتمام مصالح الدرك الوطني التحقيق في ظروف هذا الحادث الأليم.

والذي يعد الثاني بعد حادث أول مماثل سجل منذ أسبوع بمشتة كاف قريش ببلدية جميلة والذي كان ضحيته رجل بالغ من العمر 38 سنة.