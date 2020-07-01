سطيف في الصدارة بـ 39 حالة وتزايد المصابين في 23 ولاية

سجلت وزارة الصحة اليوم الاربعاء 365إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 14272حالة مؤكدة بالفيروس أي ما يمثل نسبة 5.29 حالة لكل 100 ألف نسمة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 920 حالة وفاة، كما ان الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.

بينما تماثلت 143حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 10040حالة.

كما اكد الإحصائيات أن ولاية سطيف تحتل الصدارة في عدد الإصابات بالفيروس لتليها العاصمة متبوعة بتيبازة ثم بومرداس.

وخلال 24 ساعة الاخيرة شهدت 23 ولاية إرتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهي:

سطيف +39

الجزائر + 30

تيبازة +27

بومرداس +24

عنابة +20

الأغواط +21

هران + 21

باتنة +21

ورڨلة +20