سطيف في الصدارة بـ 69 حالة وتزايد المصابين في 19 ولاية

سجلت وزارة الصحة اليوم السبت 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 15500 حالة مؤكدة بالفيروس أي ما يمثل نسبة 5.29 حالة لكل 100 ألف نسمة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 946 حالة وفاة، كما ان الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.

بينما تماثلت 349 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 11181 حالة.

كما اكد الإحصائيات أن ولاية وهران تحتل الصدارة في عدد الإصابات بالفيروس لتليها سطيف متبوعة الجزائر ثم البليدة .

وخلال 24 ساعة الاخيرة شهدت 18 ولاية إرتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهي:

سطيف: (+69)

تيبازة: (+49)

الجزائر: (+38)

ورقلة: (+34)

البليدة: (+27)

باتنة: (+23)

بسكرة: (+23)

الجلفة: (+21)

الأغواط: (+17)

المدية: (+12)

تمنراست: (+12)

بجاية: (+11)

أم البواقي: (+9)

خنشلة: (+8)

قالمة: (+8)

قسنطينة (+7)

عنابة: (+7)

الوادي: (+6)

ميلة: (+7)