سطيف : قتيلان في حادثين منفصلين ببوڨاعة

لقي شخصين من شمال سطيف حتفهما عشية اليوم في حادثين مميتين خلفا وفاة الأول شاب بالغ من العمر 30 سنة في حادث دهس بآلة حفر وتسوية التربة.

وذلك عندما أقدم الضحية على تركيب بطايرية محرك الآلة، وكان ذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 74 ببوفروج مركز بلدية حمام قرقور.

أما الحادث الثاني فقد سجل على الطريق البلدي رقم 113 ببني ملول بلدية موكلان تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية (بيجو 206).

حيث أودى بحياة سائقها في عين المكان بالغ من العمر 75 سنة.

وتكفلت الفرق المتدخلة للحماية المدنية لبوڨاعة بنقل الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى السعيد عوامري بوڨاعة.

بعد انجاز مصالح الدرك الوطني لتحقيقاتها.