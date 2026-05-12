سطيف.. قتيلان وجريحان في اصطدام بين سيارة وشاحنة بعين ولمان

لقي شخصان حتفهما وأصيب آخران بجروح إثر حادث تصادم بين سيارة سياحية وشاحنة من الحجم الكبير، على الطريق الوطني 78 بدوار ملول بلدية ڨلال دائرة عين ولمان جنوب ولاية سطيف.

وحسب مصالح الحماية المدنية، توفي شخصان في مكان الحادث، وهما شاب (21سنة) وشابة (22 سنة). بينما أصيب شخصان آخران بجروح بليغة، وهما شاب (19سنة) وشابة (28سنة).

وتولت فرق الحماية المدنية لوحدة عين ولمان مدعمة بأخرى من وحدة عين آزال بإسعاف وإجلاء المصابين إلى استعجالات مستشفى عين ولمان. فيما تم نقل المتوفيَين إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى ذاته.