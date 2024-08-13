سطيف.. قتيلان وجريحان في حادث خطير

تدخلت نجدات وحدة الحماية المدنية العلمة بعد عصر اليوم على الساعة 17و55د لحادث مرور خطير خلف وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين.

تمثل الحادث في إنحراف شاحنة ذات مقطورة وتصادمها مع شاحنة ثانية ذات مقطورة وسيارة سياحية، على الطريق السيار A2 ناحية جرمان بلدية العلمة اتجاه الغرب، خلف وفاة رجلين إثنين في عين المكان وإصابة رجلين آخرين أحدهما إصابته بليغة، تم إسعاف وإجلاء المصابين إلى استعجالات تاجنانت ولاية ميلة، في انتظار نقل جثتي الضحيتين المتوفيتين بعد اتمام مصالح الدرك الوطني لتحقيقاتها في ظروف هذا الحادث الأليم.