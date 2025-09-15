سطيف.. قتيل في اصطدام سيارة نفعية بقطار لنقل البضائع

توفي شخص في حادث اصطدام سيارة نفعية بقطار لنقل البضائع، وقع اليوم في حدود الساعة 20:48، بممر غير محروس ناحية قرية تينار، بلدية أولاد صابر، دائرة قجال ولاية سطيف.

وبحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت فرق تابعة للوحدة الرئيسية سطيف، لأجل حادث اصطدام سيارة نفعية بقطار لنقل البضائع. أدى إلى تحطم السيارة التي كانت محملة بالخضر (مادة الخس)، يحتمل جدا أنه اصطدم بها قطار لنقل البضائع.

وخلّف الحادث وفاة سائق السيارة في عين المكان، يبلغ من العمر 28 سنة، تم نقل جثته إلى مصالح المركز الإستشفائي الجامعي سطيف. بعد إتمام المصالح المعنية تحقيقاتها الميدانية في ظروف هذا الحادث الأليم.