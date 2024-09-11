سطيف: قتيل وجريحان في حادث مرور 

تدخلت، اليوم الأربعاء، فرق الحماية المدنية لوحدة قجال، لأجل حادث مرور خلّف وفاة شخص واحد وإصابة اثنين آخرين بولاية سطيف.

تمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة سياحية (قريت وال M4) على الطريق الولائي رقم 113 بنواحي عين هياج بلدية قجال. مخلّفاً وفاة رجل في عين المكان، يبلغ من العمر 32 سنة، وإصابة شخصين آخرين 71 سنة و30 سنة. الأول تعرض لإصابات متعددة خطيرة والثاني أصيب في الظهر وبجروح في الفم والذراع.

تولت مصالح الحماية المدنية إسعافهما ونقلهما إلى استعجالات المستشفى الجامعي سطيف. ونُقل المتوفى إلى مصالح المستشفى ذاته، بعد إتمام مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها في ظروف هذا الحادث الأليم.