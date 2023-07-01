سطيف: قتيل وجريح في إصطدام بين دراجة نارية وشاحنة صغيرة

توفي رجل فيما اخر بجروح إثر حادث مرور على مستوى الطريق الولائي رقم: 64 الرابط بين بلدية عين ولمان و عين أزال في سطيف.

وحسب الحماية المدنية التي تدخلت بوحدة عين ولمان أمسية اليوم على الساعة 18و37د فان الحادث تمثل الحادث في إصطدام بين دراجة نارية وشاحنة من الحجم الصغير بالمكان المسمى رأس العين، بلدية عين ولمان جنوب سطيف،

الحادث خلفت إصابات متعددة خطيرة لكل من سائق الدراجة 31 سنة ومرافقه 26سنة، تسببت في وفاة الثاني عند الوصول إلى المستشفى.