سطيف.. قتيل وجريح في اصطدام بين سيارة وشاحنة

تدخلت وحدة الحماية المدنية عين ولمان أمسية اليوم على الساعة 20:03 لحادث مرور، خلّف وفاة شخص واحد وإصابة آخر.

تمثّل الحادث في تصادم بين سيارة تجارية وشاحنة من الحجم الكبير على الطريق الوطني رقم 28 شرق سوبلة بلدية الرصفة دائرة صالح باي في أقصى جنوب سطيف.

وأدى الحادث إلى وفاة سائق السيارة في عين المكان يبلغ من العمر 20 سنة وإصابة مرافقه (26 سنة) بجروح.

تولت مصالح الحماية المدنية إسعاف وإجلاء المصاب إلى استعجالات مستشفى محمد بوضياف عين ولمان. في انتظار تحويل جث/ة الضحية الأول بعد إتمام المصالح المعنية للدرك الوطني تحقيقاتها في ظروف الحادث.