سطيف.. قتيل وجريح في اصطدام بين 3 سيارات بالعلمة 

خلّف حادث تصادم تسلسلي بين 3 سيارات (سياحية، تجارية ونفعية)، بالعلمة ولاية سطيف، وفاة شخص (38 سنة)، وإصابة آخر (36 سنة) بجروح متفاوتة الخطورة.

الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 5 في جزئه الاجتنابي جنوب العلمة بولاية سطيف.

وتولت فرق الحماية المدنية لوحدة العلمة إسعاف وإجلاء المصاب إلى استعجالات مستشفى العلمة. فيما نقل المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة ذاتها.



الوقت الذي انتهت فيه مصالح الدرك الوطني من رفع التقرير الميداني عن الحادث لمعرفة ملابسات الحادث .