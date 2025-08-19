سطيف.. قتيل وجريح في اصطدام دراجة نارية من الحجم الكبير بشاحنة

تدخلت فرق الحماية المدنية للوحدة الرئيسية سطيف على الساعة 19:27 لأجل حادث اصطدام دراجة نارية من الحجم الكبير بشاحنة، على الطريق السيار جنوب المنطقة الصناعية سطيف -اتجاه الغرب.

وخلّف الحادث وفاة سائق الدراجة النارية (22 سنة) في عين المكان. وإصابة مرافقه (حوالي 15سنة) بإصابات متعددة خطيرة.

وقامت المصالح ذاتها بإسعاف وإجلاء المصاب إلى استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي سطيف. ثم تحويل جثة المتوفى إلى المصالح المعنية للمؤسسة ذاتها.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ظروف وأسباب هذا الحادث الأليم.