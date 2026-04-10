سطيف.. قتيل وجريح في انحراف وانقلاب دراجة نارية بالعلمة 

تدخلت بعد عصر اليوم الجمعة على الساعة 17:20 فرق الحماية المدنية لوحدة العلمة، لحادث انحراف وانقلاب دراجة نارية من الحجم كبير.

الحادث وحسب المصالح ذاتها وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 77 بالنواصر بلدية بازر سكرة دائرة العلمة ولاية سطيف.

وخلف وفاة رجل في عين المكان وهو شاب بلغ من العمر 31سنة وإصابة شاب ثاني 21سنة بأضرار بليغة أفقدته وعيه.

وتم إسعاف وإجلاء المصاب بعد إتمام المصالح المختصة للدرك الوطني تحقيقاتها في ظروف هذا الحادث الأليم.