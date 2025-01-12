سطيف.. قتيل وجريح في حادث مرور

تدخلت فرق الحماية المدنية للمركز المتقدم العقيد سي الحواس بمدينة سطيف أمسية اليوم على الساعة 21:06 لحادث مرور خلف وفاة شخص (01) وإصابة شخص آخر (01).

تمثل الحادث في تصادم بين دراجتين نارية على شارع ميلود بن دايخة بحي اولاد ابراهم بمدينة سطيف.

خلف الحادث -بكل أسف- وفاة شاب في عين المكان بلغ من العمر 29سنة، وإصابة شاب ثاني بأضرار بليغة يبلغ من العمر 29سنة.

تولت إسعاف ونقل المصاب إلى استعجالات المستشفى الجامعي المحلي ونقل المتو/فى إلى مصلحة حفظ الجث/ث لذات المستشفى.