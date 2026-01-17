سطيف.. قتيل و 7 جرحى في اصطدام بين سيارتين بقجال 

لقي شخص حتفه اليوم فيما أصيب 7 آخرين في حادث مرور وقع بالطريق الولائي رقم113 بين قجال وراس الماء بلدية ودائرة قجال بولاية سطيف.

وتدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة قجال مدعمة بأخرى من الوحدة الرئيسية سطيف بعد عصر اليوم على الساعة 15:52 لحادث مرور.

وتمثل الحادث في اصطدام مباشر بين سيارتين سياحية على الطريق الولائي رقم113 بين قجال وراس الماء .

وخلف الحادث وفاة عجوز في عين المكان وإصابة 7 أشخاص آخرين أحدهم في حالة خطيرة جدا.

يتعلق الأمر بعائلة متكونة من رجل وزوجته وإبنيهما بالإضافة إلى ثلاثة رجال آخرين.

تم إسعافهم وإجلاءهم إلى إستعجالات المركز الإستشفائي الجامعي سطيف.