سطيف.. قتيل و3 جرحى في اصطدام بين سيارتين بقجال 

توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرين في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 05 لحمالات بلدية أولاد صابر دائرة قجال ولاية سطيف.

تدخلت أمسية اليوم على الساعة 20و08د فرق الحماية المدينة للوحدة الرئيسية سطيف لحادث اصطدام بين سيارتين.

وخلف الحادث وفاة رجل في عين المكان، وتعرض إمرأة ورجل لإصابات بليغة ورجل آخر لأضرار خفيفة.

وتم إسعاف المصابين وإجلائهم إلى إستعجالات المركز الإستشفائي الجامعي سطيف ثم نقل الضحية المتوفى إلى مصالح ذات المستشفى.