سطيف.. قتيل و3 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة بعين آرنات

تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة عين آرنات أمسية اليوم 18:35 لحادث انحراف وانقلاب سيارة سياحية على الطريق الإجتنابي للطريق الطني رقم 75 بمشتة وشن دوار الموان بلدية أوريسيا دائرة عين آرنات، غرب سطيف.

خلف وفاة طفل 11سنة في عين المكان وإصابة طفل ثاني 9سنوات وشابين بإصابات متفاوتة الخطورة يبلغان ن العمر 19 سنة و20سنة.

تم إسعاف ونقل المصابين الثلاثة إلى إستعجالات المركز الإستشفائي الجامعي سطيف ثم نقل الطفل المتوى إلى المصلحة المعنية لذات المستشفى.

المطلوب الحيطة والحذر أكثر حفاظا على الأرواح.