سطيف: قتيل و4 جرحى في انهيار سقف إسمنتي بمسجد الطاهر محمد الطاهر

خلّف حادث سقوط سقف إسمنتي بمسجد الطاهر محمد الطاهر الجزائري وفاة عامل بناء (ع.ر) عن عمر ناهز 62 سنة أثناء عملية صب الخرسانة.

وحسب مصادر محلية للنهار، فقد أصيب أربعة عمال آخرون بجروح متفاوتة. تم نقلهم إلى مستشفى سعادنة عبد النور بسطيف.

وأضافت المصادر التي أوردت الخبر “للنهار”، أن عملية البحث عن ضحايا آخرين تحت الأنقاض لا تزال مستمرة من طرف فرق الحماية المدنية. في حين تم فتح تحقيق في ملابسات الحادث من طرف مصالح الأمن الوطني المتواجدة بعين المكان. وتبقى القضية للمتابعة في أي جديد يذكر.