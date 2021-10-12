سطيف: قتيل و48 جريحا في حوادث المرور شهر سبتمبر

سجلت مصالح أمن ولاية سطيف خلال شهر سبتمبر المنصرم، وقوع 43 حادثا مروريا خلف 74 جريحا وقتيلا واحدا. مسجلة إرتفاعا بـ 20 حادث و48 جريحا، وإنخفاضا في عدد القتلى بفارق قتيلا واحد، مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2020.

وقامت ذات المصالح، خلال شهر سبتمبر بتحرير 7540 مخالفة مرورية، و1617 جنحة مرورية شملت العديد من المخالفات.

وللتقليل من حوادث المرور، كثفت مصالح أمن ولاية سطيف أنشطتها التحسيسية الوقائية والرعاية وشملت تأطير 680 حاجز مراقبة أمنية. بالإضافة إلى تأطير 27 وضعية مراقبة بواسطة جهاز الرادار، و12582 عملية تحسيسية لفائدة السائقين.

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