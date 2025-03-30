سطيف.. قتيل و8 جرحى في اصطدام بين سيارتين

تدخلت نجدات وحدة الحماية المدنية عين آرنات قبيل إفطار في أخر يوم من رمضان على الساعة 18:35 لحادث مرور خطير خلف وفاة شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين.

إثر تصادم بين سيارتين سياحية(باسات/كورولا) على الطريق الإجتنابي الرابط بين الباز ومطار 8ماي1945 بتراب بلدية عين آرنات ولاية سطيف.

خلف وفاة شاب في عين المكان بلغ من العمر 24سنة، وإصابة ثمانية آخرين بدرجات متفاوتة الخطورة.

تولت إسعاف ونقل المصابين إلى إستعجالات المركز الإستشفائي الجامعي سطيف، في انتظار نق المتوفى -رحمة الله عليه- إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.