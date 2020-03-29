سطيف: قوافل تضامنية مع سكان مناطق الظل والبداية من عين أزال

اشرف اليوم الاحد، والي سطيف، محمد بلكاتب على انطلاق القافلة التضامنية لتزويد سكان مناطق الظل 28 المحصاة على مستوى ولاية سطيف.

وأشار بيان الولاية، أن هذه الهبة لتضامنية هي مبادرة من الوالي، بالتنسيق مديرية النشاط الاجتماعي والمحسنين.

وقد برمجت اول قافلة تضامنية مع هذه المناطق من جنوب ولاية سطيف، وتحديدا ببلدية عين أزال، من خلال توجيه 500 طرد لفائدة قرى تانوت طازيلة والدالية.

حيث تجند الجميع لإنجاح هذه العملية التي استقطبت كما هائلا من المحسنين الذين اعربوا عن التضامن وقدموا مساعدات هامة بغية رفع الغبن عن عائلات تحتاج الى دفئ التضامن في ظل برودة الطقس والمخاوف من جائحة كورونا.

وتتواصل العملية سائر الأيام المقبلة، والتي رصدت لها 2000 طرد من المواد الغذائية ومادة الدقيق، بمنطقة تانوت الحدودية مع ولاية باتنة.

وطمأن الوالي سكان هذه المناطق أنه سيتم عن قريب الانطلاق في تجسيد بعض المشاريع على غرار المياه الصالحة للشرب ، فك العزلة و توزيع الإعانات الخاصة بالسكن الريفي.