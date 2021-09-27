سطيف: كلب متشرد يعض 13 شخصا في العلمة

كشف رئيس مصلحة الوقاية البروفيسور كوسة اليامين، أن مصلحته تدخلت لتلقيح 13 شخصا بمدينة العلمة في ولاية سطيف مساء أمس. بعد تعرضهم لعضات كلب متشرد. كان يصول ويجول وسط المدينة.

وأضاف المتحدث في تصريح “للنهار”، أنه لم يثبت بعد إصابة الكلب بداء الكلب لعدم تمكن مصالح بلدية العلمة المختصة في محاربة ظاهرة الكلاب المتشردة من الامساك به وعرضه على التحاليل. كما اراد البرفسور طمأنت الرأي العام ان كل الاشخاص المصابين تم تسريحهم الى بيوتهم. وذلك تحت الارشادات الطبية والعودة فقط في حالة اي تطور لأعراض غير طبيعية. مضيفا ان كل المصابين حالتهم مستقرة لحد الساعة.

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