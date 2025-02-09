قناة النهار سطيف : لا بيع و لا شراء..الركود يخيم على سوق السيارات بقلم قناة النهار نشر في 09 فيفري 2025 - 16:19 شارك غرِّد أرسل 105 0 سطيف : لا بيع و لا شراء..الركود يخيم على سوق السيارات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/MpGnK اقرأ أيضا الأب أو الأم..هذا هو الداعم المالي الأكبر للأبناء الجزائريين ! قناة النهار 21 جانفي وهران / أقسام تعليمية بالمستشفيات .. خطوة لضمان استمرار التمدرس للتلميذ المريض قناة النهار 27 جانفي الموطار المخفي / الإستيلاء على الأرصفة قناة النهار 23 جانفي سلاحجي : رئيسة الإتحادية ورثت مشاكل وكملت فيهم.. قناة النهار 21 جانفي قسنطينة / السيدة سليمة .. قصة امراة تكافح من أجل الرزق الحلال قناة النهار 06 فيفري شرطة بومرداس تطيح بشبكة إجرامية من 3 أشخاص وتحجز 1 كلغ من القنب الهندي قناة النهار 02 فيفري حملات تشويه تطال أسواقنا ومنتجاتنا..ضرورة المواجهة بصرامة قناة النهار 29 جانفي شاهد سيارة من نوع R4 مولاها طالب 70 مليون في سوق السيارات بسيدي بلعباس قناة النهار 24 جانفي ميل الأبناء العاطفي إلى أحد الوالدين..فطرة أم إختيار عند الجزائريين قناة النهار 01 فيفري محور الجزائر-بريطانيا..نحو استثمارت في قطاعات حيوية قناة النهار 20 جانفي