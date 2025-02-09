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قناة النهار

سطيف : لا بيع و لا شراء..الركود يخيم على سوق السيارات

بقلم قناة النهار
سطيف : لا بيع و لا شراء..الركود يخيم على سوق السيارات
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سطيف : لا بيع و لا شراء..الركود يخيم على سوق السيارات

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