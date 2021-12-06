سطيف: مجهولون يقتلون شخصا ويرمون جثته بالطريق

إستيقظ سكان حي فارماتو بولاية سطيف على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر. بعدما تلقى طعنات غادرة من قبل مجهولين صبيحة اليوم الإثنين. وهران

إهتزت صبيحة اليوم ولاية سطيف في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا على وقع خبر العثور على جثة شاب متزوج حديثا يدعى “ع.ع” ويبلغ من العمر 36 سنة. مرميا بوسط حي فارماتو بلدية سطيف غارقا في دمائه.

وحسب مصادر “النهار” فإن الضحية تعرض لطعنات خنحر على مستوى الرقبة ومختلف انحاء الجسم من طرف مجهولين. وذلك بعد خروجه من منزله وهو متجه الى مقر عمله بالمنطقة الصناعية بسطيف.

كما أضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر “للنهار”، أن مصالح الدرك الوطني قامت بعملية تمشيط وبحث واسعة النطاق بالمنطقة، ولاتزال لحد اللحظة تحقق في ملابسات الجريمة الغامضة والدوافع التي أدت إلى ارتكابها.

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سطيف: وفاة شيخ إختناقا بالغاز وإنقاذ 4 أشخاص

تمكنت مصالح الحماية المدنية صبيحة اليوم الاثنين، من إنقاذ 4 أفراد من عائلة واحدة تعرضوا للإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون بسطيف وتدخلت ذات المصالح في حدود الساعة الـ07 سا و56 د، من أجل إنقاذ عائلة متكونة من 05 أفراد أصيبوا بتسمم من جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفئة بمنزلهم العائلي الكائن بحي طانجة بلدية عموشة. اين قامت فرق النجدة بإسعاف وإجلاء أربعة 04 ضحايا لهم بداية إختناق الى استعجالات عموشة. وهم الجدة وأحفادها الثلاثة تتراوح اعمارهم ما بين 79 سنة و10 سنوات. كما تم تسجيل وفاة الجد البالغ من العمر 83 سنة إختناقا بالغاز، تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الكبيرة.