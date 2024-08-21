سطيف.. محاصرة حريق أحراش بجبل مقرس ومنعه من الانتشار

أعلنت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف، في بيان مساء اليوم، محاصرتها حريق أحراش جنوب جبل مقرس، فيما تستمرّ عملية الحراسة.

وقد تدخلت فرق الحماية المدنية للوحدة الرئيسية سطيف مدعومة بالرتل المتنقل لإخماد هذا الحريق الذي اندلع بالمكان المسمى الكروشة بلدية عين عباسة.

وحسب بيان المصالح ذاتها، فإن الحريق اجتاح جبل مقرس مساحة حوالي 10 هكتارات كتقدير أولي.

وقد تمت محاصرة الحريق ومنعه من الانتشار، فيما تبقى عملية الحراسة متواصلة. يضيف المصدر نفسه.

وتم تسخير لهذه العملية سبعة شاحنات إطفاء بإجمالي 20 عون تدخل بمختلف الرتب تحت إشراف قائد الرتل.