سطيف: محل لبيع الحليب ومشتقاته يتسبب في إصابات بالحمى المالطية بعين أرنات

أخبار الجزائر
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سطيف: محل لبيع الحليب ومشتقاته يتسبب في إصابات بالحمى المالطية بعين أرنات
بقلم فارس شايب

تعرض عدة أشخاص للإصابة بالحمى المالطية ببلدية عين ارنات شرق ولاية سطيف، بحر الاسبوع المنصرم، نتيجة تناولهم لمادة الحليب.

وحسب مصادر من مستشفى سعادنة عبد النور بسطيف، فإن عدد من المصابين أخضعو للعلاج بمصلحة الطب الداخلي بسبب امتلاء قسم الأمراض المعدية بالمصابين من فايروس كوفيد19. كما أكد بعض المرضى “للنهار” أنهم اقتنوا مادة الحليب من احد الملبنات المتواجدة بوسط مدينة عين أرنات والخاصة ببيع الحليب و مشتقاته ، ليتفاجأوا بعد شربهم للحليب شعورهم بإرتفاع درجة الحرارة و الغثيان، لتختلط عليهم الامر بين من يقول لهم انها أعراض الكورونا و آخرين من يقول أعراض التسمم.

واكدت ذات المصادر ، أنه و بعد الفحوصات الطبية و التحاليل، تبين أنهم مصابون بداء الحمى المالطية، مضيفين انه بعد تحقيق الجهات الأمنية معهم فور تسجيل هذه الحالات تم تحديد المحل، وأغلق على جناح السرعة. كما تم فتح تحقيق حول مصدر هذا المرض.


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