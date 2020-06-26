سطيف.. مخبر جديد بالمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور للكشف عن فيروس كورونا

أكد، المدير العام للمستشفى الجامعي سعادنة محمد عبد النور بسطيف عطوط عبد الرحمان، في مكالمة هاتفية مع “النهار اون لاين”، أن المستشفى الجامعي، استقبل مخبر جديد بمواصفات عالمية، للكشف عن فيروس كوفيد 19.

المخبر خصص له جناح الطب الخارجي المحاذي للمخبر المركزي، البعيد عن المدخل الرئيسي للمستشفى، مضيفا أنه ينتظر الضوء الأخضر بحر الأسبوع الجاري، من وزارة الصحة، وكذا معهد باستور، الذي أوفد خبراءه نهاية الأسبوع المنصرم، وأبدو موافقتهم المبدئية على نتائج الفحص التي تطابقت بشكل كلي مع نتائج المعهد.

و أضاف مصدر طبي آخر، أن المخبر على قدرة تصل إلى 100 كشف في اليوم الواحد، مدعم بفريق من الأطباء المختصين في علم الميكروبيولوجي بقيادة البروفسورة “فريدة ساحلي” التابعة للمخبر المركزي لمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور.

في حين اعتبر المدير العام، إعادة وضع مخبر جديد، حيز الخدمة سيضمن على المصالح الصحية المكلفة بالتحقيق الوبائي، السرعة والفعالية في تطويق مكان الإصابة، وكذا الأشخاص المشكوك فيهم، من أجل تسهيل عملية العزل الفوري من المجتمع، تداركا لعدم تزايد عدد الاصابات بولاية سطيف، التي بلغت آخر حصيلة فيها 55 اصابة في يوم واحد، كأثقل حصيلة تسجل، ليتجاوز العدد الاجمالي المسجل 1033 حالة مؤكدة، متصدرة الترتيب بعد البليدة والجزائر العاصمة.

وأعرب المدير العام للمستشفى الجامعي محمد سعادنة عبد النور، على امتنانه الشديد لمدير غرفة الصناعة والتجارة “علي منصوري” وكل الخيرين في الولاية، الذين قاموا باقتناء كل تجهيزات للمخبر الجديد.