سطيف…مديرية التجارة تأمر باتلاف كميات كبيرة من مواد أولية صيدلانية منتهية الصلاحية

أمرت مديرية التجارة، نهار أمس، بإتلاف وحرق 11 برميل بسعة 200كغ من مواد اولية صيدلانية بقيمة 1مليار و300 مليون سنتيم بمحرقة خاصة ببلدية بازر سكرة.

وتعود تفاصيل القضية بحر الأسبوع المنصرم أين حجزت فرقة قمع الغش وحماية المستهلك بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سطيف، كميات معتبرة من المواد الأولية منتهية الصلاحية قدرت بأكثر من 2186 كلغ، تدخل في صناعة الادوية الخاصة بالجهاز الهضمي.

وذلك بأحد المخابر لصناعة الادوية بالمنطقة الصناعية العلمة.

وأكد مدير التجارة بالميلود عبد القادر للنهار ان فطنة الفرقة التي كانت في دورية روتينية لتفقد المخابر سمح لها ان ترصد مواد أولية منتهية الصلاحية، تحت تسمية “Simethicone”.

والذي يعد حسب نفس المتحدث من المكونات الاساسية الذي يدخل في صناعة دواء خاص بعلاج الجهاز الهضمي.

ليتم حجز 5 براميل ذات وزن 200 كلغ للبرميل و برميل آخر ذو وزن 186.82 كغ تحتويان على مواد أولية منتهية الصلاحية منذ 10 ماي 2022.

كما تم أيضا حجز 5 براميل ذات وزن 200 كلغ للبرميل منتهية الصلاحية منذ 19ديسمبر 2022 ويصدر في حقها أمر الحرق والاتلاف حفاظا على صحة المريض.