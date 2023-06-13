سطيف: مدير التربية يطرد ملاحظ بعد إحراجه للممتحنات 

أمر مدير التربية بن مسعود رشيد بتوقيف ملاحظ مكلف من الديوان الوطني للامتحانات بمراقبة السير الحسن لامتحان شهادة البكالوريا بعد قيامه بسلوكات مشبوهة وغير لائقة احرجت الممتحنات.

وكذا الحراس بمركز الامتحان حشايشي طارق بعين ولمان جنوب سطيف وهو ما اكده في حديث للنهار اون لاين أنه اوقف فعلا مساء امس اطار ملاحظ من الاسرة التربوية لولاية بسكرة مكلف من الديوان الوطني للامتحانات بمركز الامتحان حشايشي طارق بمجرد ان رفعت مديرة المركز تقرير ضد الملاحظ بعد تجاوزه حدود مهامه بطريقة أثارت شبهة وجلبة بالمركز موضحا ان القضية لا تحتمل فتح تحقيق واستشارة الوصاية بالنظر الي حساسية السير الحسن للامتحانات مضيفا ان هذا التوقيف جاء في نفس اليوم الذي استسلم فيه التقرير على اعتبار أن التصرف لا يستدعي التساهل في مثل هذه الشبوهات. كما أشار في ختام حديثه القادم الجديد على هرم تربية سطيف ان مصالحه لم تسجل اي حادثة غش او تجاوز يشوب امتحان البكالوريا دورة جوان 2023 الى غاية كتابة هاته الأسطر .