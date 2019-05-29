سطيف: مسابقة الخطيب الصغير .. أطفال يُبدعون في الخطبة بمدينة العلمة

نظم مسجد عبد الرحمان بن عوف بمدينة العلمة ولاية سطيف مسابقة، تحت عنوان “الخطيب الصغير” شارك فيها عدد من الأطفال

وعرفت المسابقة حضور غفير للمشاركين من الأطفال وأوليائهم فضلا عن المصلين، الذين استحسنوا الفكرة، واستمتعوا بالأصوات الشجية والأفكار البناءة

التي تطرق لها المشاركون أو الخطباء الصغار إن صح التعبير، في محاضراتهم أو خطبهم، أين أبدعوا، أحسنوا القول وأجادوا الفعل.

وقد تركت خطب المشاركين في نفوس الحضور أثرا كبيرا، خاصة وأنها مواضيع مهمة أغلبها يدور حول العشر الأواخر من رمضان

حيث شارك في المسابقة التي انطلقت أمس متسابقون من خارج مدينة العلمة،ومن المنتظر أن تستمر اليوم أيضا بعد صلاة الظهر.