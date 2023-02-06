سطيف: مشروع بـ2800 مليار لتدعيم 7 بلديات بالمياه الشروب

قال والي ولاية سطيف محمد أمين درامشي، أن عملية تزويد 07 بلديات بولاية سطيف بالمياه الصالحة للشرب. كلّفت خزينة الدولة 2.800 مليار سنتيم.

وأشار الوالي في تصريح “للنهار أونلاين”، بعد معاينة مشروع تدعيم البلديات الشمالية بالمياه الصالحة للشرب. من سد تيشي حاف ولاية بجاية. وهذا باقليم بلدية عين لقراج. أنه تم إنجاز 09 محطات ضخ و 04 خزانات بقدرة إستيعاب تقدر بـ 28.000 م3. هي مكتملة بنسبة 98 بالمائة. في الشق المتعلق باقليم ولاية سطيف. وجاهز تقنيا لعملية التزويد بالمياه التي تبقى مرهونة بامتلاء سد تيشي حاف. الذي يعرف حاليا انخفاظ كبير في مستوى منسوب مياهه.

كما إضاف الوالي درامشي محمد، أن كل الإعتراضات على رواق شبكة الدعم من طرف المواطنين تم رفعها. وفي المقابل أمر مصالح سونلغاز بتسريع وتيرة عملية الربط بشبكة الكهرباء. التي وصلت نسبة الإنجاز 45 بالمائة. والتي وعدت من جهتها الوالي ان محطات الضخ مربوطة مؤقتا بالكهرباء كحل بديل إلى غاية استكمال أشغال الربط النهاىي يكون في حدود الخمسة أشهر تقريبا.