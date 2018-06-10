سطيف: مصرع شاب بصعقة كهربائية في قجال

لقي، اليوم الأحد، شاب يبلغ من العمر 27 عاما مصرعه بعد تعرضه لصعقة كهربائية من الضغط المتوسط بدور أولاد بوذيل ببلدية قجال جنوبي ولاية سطيف.

وحسب مصادر النهار، فإن الضحية عند قيامه بعملية تنظيف بئر رفقة 3 عمال آخرين.

تكهربت رافعته الكهربائية، ما أدى إلى أصابته بصعقة كهربائية أردته قتيلا بعين المكان.

من جهتها، أكدت مصالح الحماية المدنية أن وحدة التدخل التابعة لقجال لم تتمكن من إعادة انعاش الضحية الذي توقفة تنفسه وقلبه بعين المكان، ليتم بعدها نقل الضحية إلى المستشفى الجامعي سعادنة عبد النور سطيف.