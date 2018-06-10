عاجل

سطيف: مصرع شاب بصعقة كهربائية في قجال

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
سطيف: مصرع شاب بصعقة كهربائية في قجال
بقلم فارس شايب

لقي، اليوم الأحد، شاب يبلغ من العمر 27 عاما مصرعه بعد تعرضه لصعقة كهربائية من الضغط المتوسط بدور أولاد بوذيل ببلدية قجال جنوبي ولاية سطيف.

وحسب مصادر النهار، فإن الضحية عند قيامه بعملية تنظيف بئر رفقة 3 عمال آخرين.

تكهربت رافعته الكهربائية، ما أدى إلى أصابته بصعقة كهربائية أردته قتيلا بعين المكان.

من جهتها، أكدت مصالح الحماية المدنية أن وحدة التدخل التابعة لقجال لم تتمكن من إعادة انعاش الضحية الذي توقفة تنفسه وقلبه بعين المكان، ليتم بعدها نقل الضحية إلى المستشفى الجامعي سعادنة عبد النور سطيف.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

the_field('ads-300-250', 'options');

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital